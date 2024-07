L’Ue pensi al welfare La nostra idea è un reddito di cittadinanza europeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Alessandro D’amato "Tra von der Leyen e il Movimento 5 Stelle la distanza abissale riguarda la scelta di avere un commissario alla Difesa, che in questa fase suona come un commissario alla guerra. Senza contare i 500 miliardi sulla transizione militare invece che su quella ecologica". Pasquale Tridico, economista ed ex presidente dell’Inps oggi capo delegazione M5s al Parlamento Ue, spiega che i grillini non sono stati per nulla convinti dal discorso della presidente. "Non ha parlato di lavoro, di lotta alle disuguaglianze, di come ridurre la povertà: in Europa il 20% della popolazione è a rischio. Ha citato le parole guerra, difesa e sicurezza per 78 volte, e le parole povertà, coesione e disuguaglianza solo 12 volte. Per noi è simbolico".