Logiche del calcio | dopo ‘Quelli Che’ Rai 2 saluta anche 90 Minuto

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lo spezzatino del, sempre più piegato alledei diritti televisivi e del marketing, miete un’altra illustre vittima: 90°. Dalla prossima stagione di Serie A, al via tra meno di un mese nel weekend del 17 e 18 agosto, non ci sarà più lo storico appuntamento della domenica pomeriggio Rai con le immagini e i gol in chiaro. Con le partite spalmate in quattro giorni (nel corso del campionato si giocheràdi venerdì e lunedì) e la domenica ormai grama di incontri, alza bandiera bianca un programma come 90°che ha fatto la storia delle domeniche Rai, in onda dal 1970 (prima su Rai 1, dal 2008 su Rai 2). I fasti di Rai 2 nel segno di Quelli che ile 90°appartengono così al passato.