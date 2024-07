L’intelligenza artificiale ha un importante impatto ambientale Ed è già fuori controllo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) L'intelligenza(IA) è ormai onnipresente online, dai risultati di ricerca di Google alle interazioni sui social media. Questa diffusione capillare, iniziata con il lancio di ChatGPT di OpenAI nel 2022, ha portato a quella che gli esperti definiscono "era dell'iperconsumo" digitale, caratterizzata da sistemi informatici che richiedono quantità eccessive di elettricità e acqua per funzionare. Il fabbisogno energetico dell'IA generativa Secondo Sajjad Moazeni, ricercatore dell'Università di Washington, le applicazioni di IA generativa sono da 100 a 1000 volte più esigenti dal punto di vista computazionale rispetto ai servizi internet tradizionali. Questo si traduce in un enorme fabbisogno energetico per l'addestramento e l'implementazione di questi sistemi.