La corretta routine skincare da adottare la sera dopo un fine settimana trascorso sotti i raggi del sole

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024)unsotto i caldidel, per ottenere il colorito desiderato e vedersi fresche, toniche e idratate è importante seguire un’adeguata, meglio se la, per aiutare l’epidermide a riprendersi dai danni deiUV. «una esposizione prolungata alla pelle può risultare disidratata, irritata e spenta. Se non curata adeguatamente, adottando la, si corre il rischio di favorire l’ageing», spiega Francesca Nicolucci, dermatologa Studio Associato Medica e AlumierMD Key Opinion Leader.