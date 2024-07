Iv | Scalfarotto ' in centrosinistra non per una partita di calcio ma dopo analisi politica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Non è stata ladia portare Matteo Renzi a formulare l'ipotesi di una collocazione di Italia Viva nel centro sinistra, che io condivido, ma una”. Lo dice il senatore di Italia Viva Ivana Cusano Tv. “Il partito ha una assemblea a fine settembre, discuteremo, come si fa nei consessi democratici. Guardare a un terzo polo come una forza indipendente e mai schierata significa rassegnarsi a essere marginali e a non governare mai - sottolinea- Io ho spesso posizioni diverse rispetto al Movimento 5 stelle e al Pd, ma in una coalizione si sta in modo competitivo, cercando di portare avanti le proprie idee. Poi si decide e si trova un punto di caduta, come puntualmente il centro destra riesce a fare. E infatti loro governano e tutti gli altri no”.