House of the Dragon 2 la recensione del sesto episodio | Women Power!

(Di lunedì 22 luglio 2024) È un passo a due quello deldella seconda stagione diof the(2x06): Rhaenyra e Mysaria, Daemon e Alys, Aegon e Aemond. Una danza parallela a quella dei draghi, ma che non si evolve come vi aspettereste. Su Sky e NOW dal 22 luglio.of the* continua sulla scia delle puntate che solo apparentemente sono statiche, di strategia e non di azione, ma è solo un'impressione. Lo spin-off del Trono di Spade disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW dal 22 luglio, con ildella seconda stagione (2x06) si avvicina verso il gran finale. Tuttavia, dopo il quarto sconvolgente, qualcuno si è lamentato dell'eccessivo andamento altalenante della narrazione. Un po' ci dispiace leggerlo in giro perché sembra che gli spettatori non abbiano più pazienza.