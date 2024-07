Giada Magazzino morta per un malore improvviso a 19 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una tragedia davvero inaspettata si è consumata nella serata di sabato 20 luglio a Grottaglie, in Puglia. Una ragazza di soli 19, èdopo un. Dolore e sconforto tra familiari, amici e compagni di scuola della ragazza.Leggi anche:mentre gioca a calcetto con gli amici: morto un ragazzo di 33Sconosciute le cause deldiSecondo quanto si apprende, poco prima di perdere i sensi e poi morire,ha accusato forti dolori alla testa. È stata poi ritrovata priva di vita nel suo letto da papà Luigi e mamma Mariangela. La ragazza aveva sostenuto gli esami di maturità meno di un mese fa scegliendo la traccia che citava un testo sull’imperfezione della vita, scritta da Rita Levi Montalcini. Gli amici la ricordano come una ragazza sorridente.