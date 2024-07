FdI | Biden convinto a mollare dai sondaggi ma Kamala Harris perderà come la Clinton

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) La grande rinuncia di Joeal bis alla Casa Bianca fa registrare reazioni da parte dei partiti italiani di centrodestra. Tutti concordi nel dire che si trattasse della cronaca di “una morte annunciata”. FdI: “farà la fine di” Per Nicola Procaccini, co-Presidente di Ecr, “Joeè stato buttato a mare dal Partito democratico in virtù deie non mi pare un trattamento dignitoso per un presidente uscente. La scelta dirisulta ancora più negativa per quanto non ha fatto sul tema dell’immigrazione e della sicurezza. I democratici hanno demonizzato Trump, hanno prima sostenutoper poi scaricarlo all’ultimo minuto.farà la fine di Hilarya novembre e noiEcr sosterremo tra gli italiani d’America, Donald Trump”.