F1 GP Ungheria | una gara avvincente

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Gran Premio d’di Formula 1 si è svolto con grande entusiasmo e spettacolo, regalando ai fan momenti indimenticabili e colpi di scena inaspettati. Il circuito dell’Hungaroring, noto per le sue curve strette e la mancanza di spazi per sorpassi, ha messo alla prova la destrezza e la strategia dei piloti. Le sessioni di prove libere di Formula 1 hanno visto vari team impegnati a trovare il miglior setup per le loro vetture. La Mercedes ha mostrato un ottimo passo, con Lewis Hamilton e George Russell costantemente tra i più veloci. Anche la Red Bull ha dimostrato competitività, con Max Verstappen che ha dominato diverse sessioni. Tuttavia, sono emersi problemi di affidabilità per alcuni team, con la Ferrari che ha dovuto affrontare problemi meccanici. Formula 1, foto Ansa – VelvetMagLe qualifiche del sabato sono state intense e combattute.