Emma Corrin vuole rendere omaggio ai precedenti Charles Xavier

(Di lunedì 22 luglio 2024) La star di Deadpool e Wolverineha spiegato di recente come si è preparata a interpretare Cassandra Nova, la perfida sorella gemella del dottor(precedentemente interpretato da Patrick Stewart e James McAvoy) nel nuovo crossover Marvel, che debutterà nelle sale il 26 luglio. “Ho ripensato a quelle due performance“, hanno detto a Screen Rant. “Ho esitato prima di farlo perché pensavo, ‘Voglio avvicinarmi troppo? Sarò ancora in grado di farlo mio?’ Ma ho trovato davvero interessante il modo in cui hanno ritratto qualcuno il cui potere è molto interiore e telepatico in quel mondo telepatico. Volevo vedere se c’erano dei pezzi che potevo usare o a cui, ovviamente, i fan apprezzerebbero molto.