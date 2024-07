Di Lorenzo l’agente | Inter prima a chiamarmi! Aizzati sulla Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dialla fine è rimasto al Napoli, dopo diverse discussioni durate tutta l’estate e addirittura un comunicato in cui si era annunciata la sua partenza. Il suo agente Giuffredi, in una conferenza lunghissima, ammette come ci fosse l’della. LA RICHIESTA – Appena finita la scorsa Serie A, per Giovanni Disembrava essere finita la sua esperienza al Napoli. Poi il ribaltone, con Antonio Conte che ha convinto l’ultimo capitano degli azzurri. Il suo agente, Mario Giuffredi, oggi ha tenuto una conferenza fiume (un’ora e mezza) per chiarire la vicenda, segnalando fra le tante cose dell’allenatore unico capace di fargli cambiare idea. Poi le rivelazioni: «Lasquadra che mi ha chiamato è stata l’, che mi ha chiesto Di. Un po’ vorrei smentire il discorso della, che tutti hanno aizzato su questo.