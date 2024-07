Come cucinare per evitare gli AGE incrostano le cellule e le fanno invecchiare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGE. O se preferite, all’inglese, Advanced Glycation End Products. Dietro questa sigla si nascondono composti chimici che si formano nell’organismo quando proteine e grassi interagiscono con gli zuccheri. Normalmente il corpo tende a produrli autonomamente, perché l’incontro tra glucosio e proteine si verifica naturalmente. Per questo occorre fare attenzione a non “aggiungere” AGE dall’esterno, con l’alimentazione. O almeno a limitarne l’introito.si fa? Bisogna prestare attenzione a quello che si sceglie e soprattutto al modo dii piatti. Perché è proprio con la cottura che si possono formare elementi potenzialmente nocivi in sovrappiù. Attenzione alle grigliate Gli AGE,detto, vengono prodotti autonomamente anche dal corpo.