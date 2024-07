Come abbinare il lilla | idee di look

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè un colore delicato e fresco, adattissimo per essere indossato in tanti contesti diversi, da quelli più eleganti a quelli più casual. Ecco una serie dia cui ispirarvi per creare outfit stilosi e chic in tante occasioni diverse! Abbinamenti con il: colori neutri e basic. Ilè un colore tenue, che inserirei nella gamma dei toni pastello. Sta bene a chi ha incarnato freddo e contrasto non troppo alto, perché permette agli incarnati lunari di risaltare al massimo. Questo però non significa affatto che non possa essere indossato da chi ha incarnato caldo e contrasto alto: il segreto sarà nel bilanciare i colori delin modo da valorizzarci comunque, mettendo vicino al viso colori più adatti a noi, o riportando l’attenzione al volto con il make up.