Caltanissetta paziente si butta dal quinto piano dell’ospedale | è ancora vivo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un uomo di 51 anni ha tentato il suicidio gettandosi dalSant’Elia di. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di questa sera, quando il, ricoverato nel reparto di Neurologia, si è lanciato dalla finestra della sua stanza. Fortunatamente, la rete per i piccioni, che si estende dalfino al tetto dell’edificio dedicato alla dialisi, ha attutito la caduta. Leggi anche: Brembate, 44enne annega dopo essersi tuffato nel fiume: è il secondo caso in pochi giorni I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, salendo sul tetto del reparto di dialisi per recuperare l’uomo. Ilè stato trasportato al pronto soccorso ed è arrivato vigile e cosciente. Ha riportato vari traumi al torace e alla testa, ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.