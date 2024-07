Calcio Giovanile | la Riforma dell' Under 16

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa 22 luglio 2024 – La scorsa settimana il Comitato Regionale Toscanaa Federazione ha illustrato ladel campionato16 Allievi fascia in questa stagione 2024/25. Alla lucesullo status dei campionati attuata dal Settoree Scolasticoa Figc con la trasformazione dei tornei fascia B (14 e16) in campionati, si è deciso di avviare un percorso di ristrutturazione dei campionati giovanili per realizzare, nel corso dei prossimi anni, una filiera completa che dia continuità qualitativa al processo formativo dei giovani calciatori a cui l’attività di settoredeve necessariamente tendere. Tale operazione produrrà ulteriori benefici in termini di semplificazione interpretativa a livello di giustizia sportiva e di interesse e stimoli per i ragazzi nel proseguimento’attività sportiva.