Buchanan all’Inter | ‘Torno prima!’ Cosa cambia sul mercato? ? TS

(Di lunedì 22 luglio 2024) Buone notizie su Tajon. Il canadese, che si è fratturato in nazionale la tibia, brucia i tempi e può rientrareprima del previsto. ANTICIPA–anticipa i tempi e potrebbe rientrare prima del previsto. Quindi non più nel 2025 o a fine dicembre, bensì già a fine ottobre. Il suo recupero procede molto bene e non vede l’ora di ritornare subito a giocare con l’Inter. Buone notizie, dunque, per la Beneamata e Simone Inzaghi, che anche sulpossiamo lavorare con più tranquillità., il quale si era fratturato la tibia durante un allenamento in nazionale col Canada, tra le fila nerazzurre ricopre il ruolo di esterno sinistro e ciò aveva spinto i dirigenti a cercare subito una soluzione per un nuovo vice Alessandro Bastoni, senza spostare necessariamente dietro Carlos Augusto. Ora il club, sempre al lavoro, può procedere con meno ansie.