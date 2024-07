Bellaria rapina alle Poste | arrestato il bandito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Rimini) 22, luglio 2024 –iltore che sabato mattina aIgea Marina aveva fatto irruzione nell'ufficio postale di via Lamone. L’uomo, dopo essersi introdotto in un'area riservata ai dipendenti, aveva spintonato un cassiere per rubare circa 350 euro dalla cassa e fuggire a piedi. I carabinieri di-Igea Marina sono intervenuti analizzando le immagini di videosorveglianza. Le indagini hanno portato a sospettare di un 33enne italiano, temporaneamente alloggiato in un hotel della riviera romagnola. Localizzato nell'hotel, i militari hanno faticato per farsi aprire la porta della sua stanza, dove hanno rinvenuto abiti compatibili con quelli indossati durante la. L'uomo è statoin flagranza e trattenuto presso la Stazione di Rimini Principale, in attesa del giudizio per direttissima previsto per questa mattina.