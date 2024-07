Beautiful anticipazioni americane | Finn tradisce Sheila

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 22 luglio 2024) A, il legame traattraverserà un momento di grave crisi, come svelano gli spoiler americani della soap opera di Canale 5. Il giovane medico, infatti, abbandonerà la madre biologica al suo destino, decidendo di schierarsi dalla parte di Steffy e Li. Tutto partirà quando la dark lady verrà sospettata per la morte di Hollis e Tom quando verrà appurato che i due sono deceduti entrambi per overdose e a causa della stessa sostanza. A quel punto, Li sarà certa che ad uccidere i due dipendenti di Deacon sia stata proprio, che finora ha sempre cercato di giustificare le azioni di sua madre, stavolta sarà d'accordo con la madre adottiva e sospetterà che la Carter possa aver ucciso i suoi colleghi di lavoro.