All' Antitrust arriva l' unità ' Data Science'

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per mantenersi al passo con le sfide dell'era digitale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha creato unache avrà il compito di supportare tutte le attività istituzionali attraverso consulenze specialistiche e lo sviluppo di specifici progetti in materia di dati, tecniche informatiche, intelligenza artificiale e algoritmi. "La creazione dell'rappresenta un passo importante per garantire la concorrenza e per proteggere i consumatori. Questo è il compito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e questo è quanto continueremo a fare nell'era dei dati, aggiungendo competenze specifiche per ottenere nuovi strumenti d'ausilio alla nostra attività quotidiana" spiega il presidente dell', Roberto Rustichelli.