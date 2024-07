17enne ruba il cellulare ad un anziano e scappa ma pochi secondi dopo viene travolto da un autobus e muore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il furto, la fuga, un attimo di distrazione, e poi il buio. Si è conclusa tragicamente la vita di un giovane di 17 anni nel quartiere di Pala a San Paolo, Brasile. Il ragazzo,averto ila undi 71 anni, è statoe ucciso da unmentre cercava di allontanarsi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la scena: con mano lesta ililall’che cammina per strada, quindi si dà ad una corsa frenetica per allontanarsi impunito e poi l’impatto fatale con l’. Un destino crudele che si è consumato inistanti, lasciando sgomenti i testimoni e l’intera comunità. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’Hospital da Brasilândia, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi.