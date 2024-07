Tutto Toscano di Vassallo a Eliopoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è grande attesa per lo spettacolo di Gianmaria" che questa sera alle 22 animerà la piazza Antonio Madonna a Calambrone. Sul palco di, nel lungomare tra Pisa e Livorno, l’artista pratese, classe 1995, considerato il più giovane esponente dello humournel mondo dello spettacolo, si prenderà tutta la scena nell’appuntamento in programma del cartellone di eventi estivi "Summer 2024". Lo spettacolo è un invito a stabilire un contatto diverso con la dimensione artistica del teatro, affascina gli spettatori, crea un’atmosfera più vicina, intima e avvolgente che permette al pubblico quasi di toccare gli interpreti ed immergersi nelle loro storie e nelle loro emozioni". Monologhi e siparietti comici, canzoni inedite, frutto di ricerche storiche d’archivio, brani conosciuti portati al successo, come il "Reggaeton".