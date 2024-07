Topalovic il suo ex DS | Assomiglia a De Bruyne! Consigliato all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)è uno dei colpi giovani per l’Inter 2024-2025. Il centrocampista è arrivato dal NK Domzale, formazione slovena, ed è attualmente in ritiro con la prima squadra. Il suo ex direttore tecnico, Orazem, lo presenta in un’intervista a Tuttosport. Eccone un estratto. IL NOME NUOVO – Ha già giocato l’amichevole Inter-Lugano di mercoledì scorso Luka, uno dei nuovi acquisti a disposizione di Simone Inzaghi. Ha diciotto anni ed è probabile che vada in pianta stabile in Primavera, ma per ora si allena in prima squadra. È arrivato dal NK Domzale, formazione slovena il cui direttore tecnico è Matej Orazem. Che presentae le sue doti: «Per me, per il suo stile di gioco,molto a Kevin De, viste capacità di regia e conoscenza tecnica. I suoi passaggi sono sorprendenti.