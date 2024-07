Supermercati Baccini un secolo e mezzo di storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Festa della famiglia, per celebrare undi attività. Il supermercato Despar di via Marconi a San Piero in Bagno è oggi simbolo di un lungafamiliare locale, iniziata nel 1874. "E’ un traguardo che viviamo con emozione ed orgoglio familiare – dicono i due fratelli Tiziana e Giuseppe, attuali soci dell’impresa familiare –, perché racchiude ladi cinque generazioni della nostra famiglia, da quando Domenicofondò la prima attività di vendita al dettaglio, proseguita poi di padre in figlio da Giuseppe, ai nostri genitori Araldo e Lora, dopo i quali siamo subentrati noi figli insieme al nostro fratello Ezio, scomparso prematuramente nel 1991".