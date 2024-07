Sandrelli e Giovannucci con l’Oma | In scena l’ironia amara di Benni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Amanda, Paoloe l’Orchestra Multietnica di Arezzo portano stasera sul palco della Fortezza alle 21 "Il carnevale degli insetti" di Stefanoin un’originale adattamento con le musiche di Enrico Fink prodotto da Officine della Cultura. Tra satira, giochi di parole e neologismi l’estro di Stefanoindica un nuovo punto di vista per l’umanità rivolto verso il basso. Considerato il manifesto ambientalista dello scrittore e umorista bolognese, "Il carnevale degli insetti" è un omaggio a blatte, farfalle, api, ragni costretti ad alzare la zampa per l’irriverente preghiera ad una specie, la nostra, "troppo occupata da altri nobili, altissimi progetti per guardare la varietà meravigliosa che brulica ai (loro) piedi".