Natale a Milano 2024 il Comune cerca sponsor per alberi e luminarie | bando aperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio– Mancano 157 giorni ae ildiè già alla ridi proposte originali e di grande qualità per creare un'atmosfera unica in città durante le festività natalizie. Il" sarà online fino al 30 settembre, sul sito deldi: si tratta di un avviso pubblico rivolto atecnici interessati a collaborare con la città per l'installazione deglidiin tutti i municipi e per leche illumineranno le principali arterie commerciali e le strade. Le luci e glidioffriranno un'atmosfera familiare e, allo stesso tempo, unica ai cittadini e alle cittadine e ai tanti turisti e turiste che sceglierannoper le vacanze natalizie confermando la crescita dei flussi turistici anche in questa stagione e l'attrattività della città.