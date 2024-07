Manchester United Ten Hag | Ottimo lavoro sul mercato Siamo molto ambiziosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilè una delle protagoniste del calcio2024. A luglio i Red Devils hanno già chiuso per gli arrivi di Joshua Zirkzee dal Bologna e di Leny Yoro dal Lille. “Èpositivo essere in prima linea sulproattivi. Quindi, la dirigenza sta facendo unin questo momento ed è così che vogliamo agire”, ha detto il tecnico dello, Erik ten Hag che poi ha aggiunto: “e bisogna essere in prima linea e pronti per la stagione. Prima si prendono i giocatori, più velocemente si può lavorare sulla squadra”. Ilha superato la concorrenza di molti club per portare a termine i due acquisti. Su Zirkzee come è noto era forte il pressing del Milan e l’operazione è stata chiusa sulla base di circa 42 milioni di euro con un contratto di cinque anni per l’ex Bologna.