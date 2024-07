Lukaku-Napoli indizio social su Instagram | le ultime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 21 luglio 2024)si avvicina: cancellate le foto con la Roma da. I dettagli del vertice con il Chelsea. Le novità., l’sudiLa trattativa tra ile Romelusembra entrare in una fase decisiva. Undel giocatore e le rivelazioni de Il Mattino suggeriscono sviluppi imminenti.ha cancellato dai propri profilile foto con le maglie indossate in carriera, incluse quelle della Roma, sua ultima squadra. Questo gesto ha alimentato le speculazioni su un suo possibile trasferimento al. Il vertice Chelsea-: i dettagli de Il Mattino Secondo quanto riportato da Il Mattino, “domani è in programma un vertice tra Chelsea e il, complice il potente agente Pastorello, che si occupa del bomber belga, per comprendere come colmare la distanza tra la domanda (45 milioni) e l’offerta (27 milioni).