LIVE Berrettini-Halys 6-3 5-1 ATP Gstaad in DIRETTA | uscito dal campo il francese azzurro a un game dal titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Serve&smash! 5-1 Ace (3°). Braccia al cielo per il. 40-30 Chiude con lo smash a rimbalzo. 30-30 Sul nastro il passante slice di. 15-30 Attacca di dritto ma mette sul nastro la volèe di rovescio. 15-15 Prima vincente. 0-15 Rispostona di dritto e comoda chiusura di tocco. 5-0 Altroper. Gliene manca solo uno. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Prima vincente. Meno 6! 15-0 Altro tocco vincente del romano. 4-0 Dura poco l’illusione. Fuori il dritto di. Partita finita! 15-40 UN VINCENTE DEL!!!!!!!!! 0-40 Altro errore dicon il rovescio. 0-30 Chiude con il tocco vicino alla rete. 0-15 Ennesimo gratuito di. 3-0 A zero! 40-0 Passante di rovescio lungolinea a segno! 30-0 Prima vincente.