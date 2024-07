Le pillole di Polly recensione di La libreria dei gatti neri di Piergiorgio Pulix

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) “Ma perché quest’uomo insopportabile si è messo a vendere gialli”? Questa domanda se la sono posta quasi tutti i malcapitati clienti che varcano la soglia della “dei”, a maggior ragione quando hanno la sfortuna di incontrarci il suo irascibile proprietario, Marzio Montecristo, in un giorno in cui è di cattivo umore. Alcune persone, addirittura, vedendolo con la barba lunga, i capelli arruffati ed i vestiti sciatti guadagnano l’uscita dal suo negozio subito dopo esserci entrati, e pure con uno scatto degno del più veloce dei centometristi. Chi, però, si prende il disturbo di conoscere meglio quello strano libraio comincia subito ad intuire quanto di buono ci sia in lui al di là delle apparenze.