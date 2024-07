La lettera di Biden | Mi ritiro nell' interesse del paese E dà il suo appoggio a Harris

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato con unache ritira la sua candidatura per le presidenziali di novembre. "È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente. E sebbene fosse mia intenzione ottenere la rielezione, credo che sia nel migliordel mio partito e delche io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato", ha scritto. Con un secondo tweet,ha detto che offrirà il suoalla sua vice Kamalaperché venga candidata dai democratici: "La mia primissima decisione come nominata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamalacome mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso.