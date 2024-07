Il ristorante nascosto tra le spiagge del Lazio nel lido per famiglie dove si incontrano politici e giornalisti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 luglio 2024) Sul frigo dei gelati sono adagiati un cesto di porcini e una cassa di Champagne. Un bambino li sposta per prelevare un cucciolone e dà un morso. Accanto, un signore con un impropabile costume bordeaux spolpa la testa di uno scorfano. Il suo tavolo è ricoperto da bottiglie di vino colme a metà. È un classico giorno d'estate al Jollyin quel di Lavinio,di Enea, pochi chilometri da Anzio. Dal 1964 è gestito dalla famiglia Criscuolo. Ai fornelli c'è Maurizio Criscuolo, la sua è una goduriosa cucina di mare sul mare. Come se ne trovano poche, ahinoi. La moglie Annachiara coordina sala e cucina, il padre Beppe tiene i conti. Segni particolari? Non si lavora pesce d'allevamento, aglio in camicia, generoso uso di un buon extravergine e punti di cottura molto precisi. Prodotto, prodotto, prodotto.