Il principe al fianco dei bimbi autistici | Ogni piccolo aiuto è un passo avanti

(Di domenica 21 luglio 2024) Emanuele Filiberto di Savoia,di Piemonte e Venezia, ha visitato ieri mattina Il Centro Orizzonte della cooperativa Il Faro. Presenti all’incontro anche il vicesindaco di Macerata, Francesca D’Alessandro, il presidente della cooperativa, Marcello Naldini, ed il delegato per le Marche degli ordini dinastici della Real Casa di Savoia, Walter Pellegrino. La visita è avvenuta in seguito a una cena benefica tenutasi venerdì alla Terrazza di San Benedetto con lo scopo di finanziare i progetti educativi a sostegno di 60 bambini affetti da autismo. "piccola donazione – spiega il– rappresenta un grande, per me è come una piccola goccia da cui nascono ruscelli, laghi e oceani. Amiamo aiutare sul territorio e fare beneficenza a chilometro zero con degli aiuti concreti.