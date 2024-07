Formazioni ufficiali Lazio-Triestina | amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ledi, matchin programma alle 18 allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Si tratta del terzo test per gli uomini di Marco Baroni che punta ad inserire al meglio i nuovi acquisti a partire dall’ultimo arrivato, Gaetano Castrovilli, approdato in biancoceleste da svincolato. Ecco le scelte del tecnico biancoceleste per il 1? di gioco. Ledella: Provedel, Patric, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Rovella, Guendouzi, Vecino, Tchaouna, Isaksen, NoslinSportFace.