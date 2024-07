Fiumi laghi e piscine morti che si possono evitare | Quest’anno bollettino di guerra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) In giornate come queste, il caldo fa da padrone. Cresce la voglia di una ‘rinfrescata’ e anche quella di un tuffo, com’è giusto che sia. Tanti raggiungono le sponde dei nostriper un po’di sano relax, ma occhio a sottovalutare troppo questi luoghi di pace. Secondo i dati comunicati da Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale), ammontano a 400 iper annegamento ogni anno in Italia, 22 dal mese di giugno ad oggi, per una media di quasi una vittima ogni due giorni. La provincia di Bergamo non è immune sotto questo punto di vista. Basti pensare al tuffo costato la vita al trentunenne romeno Daniel Olaru l’11 luglio a Brembate. Senza andare troppo lontano due giorni prima, a Cassano d’Adda, un bagno è stato fatale a Hossam Abdelhamid, 25enne originario dell’Egitto scomparso nelle acque del Canale Muzza.