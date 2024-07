Cisternino | si conclude stasera il festival internazionale delle bande Ventiseiesima edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Con il Prologue di giovedì in onore dei 30 anni dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” die lo spettacolo di ieri sera con la parata e Pizzica che banda, si è ufficialmente aperto il 26ºcistranese. Una nuovaanche provata dal down Windows, che ha ritardato l’arrivo di alcunepartecipanti alla parata di apertura. Una serata, quella di venerdì, che comunque è trascorsa nel migliore dei modi. Dapprima con l’esibizione lungo via San Quirico, con partenza dalla fontana di luminarie nella pineta comunale,e Majorettes internazionali giunte in Valle d’Itria per l’evento.