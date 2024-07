Ciclismo le promesse di Ponticino In 260 alla classica del Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Seconda domenica di festa colgiovanile adi Laterina Pergine, delle tre corse programmate per il 2024. La terza ed ultima si terrà nel prossimo mese di settembre. Nel 2023 vi fu una doppietta, volata ed assolo di Filippo Bolognese della Polisportiva Fiumicinese. I corridori iscritti sono in totale 262, di cui 150 Allievi, 62 esordienti del secondo anno e 50 del primo. Organizza il Pedale Toscano, il cui presidente Giancarlo Gavilli commenta: "Sono 60 anni che la nostra società organizza corse ciclistiche giovanili, e con grandi risultati. Della nostra attività ringrazio tutti i nostri dirigenti ed appassionati cittadini. Nostro fermo desiderio è andare avanti per questa strada". Un’intera domenica digiovanile, oggi adi Arezzo. Sono 240 gli atleti iscritti, fra le due categorie di Esordienti e gli Allievi.