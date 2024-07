Chi è Arianna Errigo portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ledisi avvicinano: scopriamo chi èassieme a Gianmarco Tamberi per la Cerimonia di Apertura. Per la settima volta nella storia dei Giochi, l’Italia avrà una schermitrice come. Nata a Monza il 6 giugno 1988,scopre la scherma all’età di 6 anni mostrando subito un grande talento che l’ha portata molto in alto.debutta ai Giochi Olimpici a Londra 2012, dove vince l’argento nel fioretto individuale in una gara rimasta nella leggenda per il podio tutto azzurro (oro per Elisa Di Francisca, bronzo per Valentina Vezzali. Nella stessa edizione conquista l’oro con la squadra per un debutto olimpico da sogno.continua a macinare risultati e arrivadi Rio 2016 da favorita, ma non riesce ad esprimere la sua scherma ed esce di scena agli ottavi di finale.