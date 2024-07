Atletica leggera protagonista con il Memorial Del Moro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Sarà oggi di scena la grandea Porto San Giorgio. Proprio il 21 luglio, a partire dalle ore 18, la splendida pista azzurra del Campo sportivo comunale, inaugurata nell’aprile dello scorso anno, ospiterà il "Meeting Città di Porto San Giorgio –Angelo Pasquale Del", organizzato dall’Sangiorgese "Renato Rocchetti" e riservato alla categoria assoluta, con gare di contorno per i più giovani, under 14 e under 16. Le competizioni saranno impreziosite dalla preannunciata presenza di atleti di valore nazionale e di squadre provenienti da tutte le Marche e dalle regioni limitrofe. Oltre alle medaglie individuali per i primi classificati di ogni gara, è prevista la premiazione delle prime tre società.