Accoltellato al petto | ferito richiedente asilo ospite alle Costellazioni Qui va sempre peggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Modena, 21 luglio 2024 – Si è presentato durante la notte davanti all’ex studentato dellee subito gli operatori della reception del residence si sono accorti che era gravemente: la maglietta era intrisa di sangue. Sono scattati i soccorsi e il giovane, un 27enne tunisinodella cooperativa in qualità di, è stato trasportato a Baggiovara. Ennesimo episodio di violenza, venerdì notte nei pressi del noto ex studentato, dove la Cooperativa l’Angolo gestisce circa 200 profughi. Ancora non è chiaro quanto accaduto ma, da quanto ridal 27enne agli agenti della Volante, immediatamente intervenuti, il giovane è statonei pressi del sottopasso che attraversa la Tangenziale Neruda pare da un altro straniero.