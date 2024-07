WWE | Logan Paul stabilisce il record come lo US Champion più longevo degli ultimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Il percorso dinel mondo del pro wrestling e il suo inaspettato successo hanno sicuramente sorpreso i fan. The Maverick ha conquistato lo United Statesship sconfiggendo Rey Mysterio a Crown Jewel lo scorso anno. Da allora, l’ha difeso solo due volte. La sua prima è stata una vittoria per squalifica su Kevin Owens alla Royal Rumble, seguita dal trionfo su Owens e Randy Orton a WrestleMania 40.! Secondo WWE Stats,si è assicurato un posto nella storia superando ildi regno titolato più lungo dell’ultimo decennio. Pochi giorni dopo aver raggiunto i 250 giorni da campione,ha superato il secondo mandato di Austin Theory di 257 giorni. Tra tutti i campioniStati Uniti, compresi quelli della WCW e della NWA, The Maverick è ora il 22° detentore piùdel titolo.