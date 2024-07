Usa 2024 Biden si ritira? L’annuncio del presidente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) Il futuro di Joenella corsa alla Casa Bianca resta in bilico. In molti parlano della possibilità di un passo indietro, ma ilha le idee chiare. Sono giorni decisivi per le elezioni americane. Se la vittoria di Trump, stando ai sondaggi, sembra essere ormai scontata specialmente dopo l’attentato, non è ancora chiaro chi sfiderà il candidato repubblicano. Attualmente l’avversario ufficiale è Joe, ma dagli Stati Uniti sono ormai certi che il destino deluscente è ormai segnato. Joe– cityrumors.it – foto AnsaGli elettori dem non sono assolutamente soddisfatti dalla sua candidatura e all’interno del partito si sta lavorando per riuscire ad arrivare ad un passo indietro dell’attuale inquilino della Casa Bianca.