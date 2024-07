Urbino ai nastri di partenza con ambizioni e grande qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Sta prendendo forma la nuova stagione dell’calcio. "A breve – sottolinea il direttor generale del team ducale Ivan Santi- si apre il sipario per una nuova esaltante cavalcata. Tante le novità che i nostri tifosi troveranno, a cominciare dal nuovo mister Nico Mariani che arriva con tutto il suo bagaglio di esperienza maturata tra Marina e Montefano. Per quanto riguarda la rosa della nuova stagione ai saluti, con tanti ringraziamenti da parte della società: Petrucci Magnani e Giunchetti che si sono accasati in squadre di serie superiori. Addio non senza rimpianti anche per Morani, Rivi e Barro. Le new entry sono al momento quelle di bomber Giordano Bardeggia ex K-Sport Montecchio Gallo, Lorenzo Palazzi promettente giovane (2003) dal Fossombrone e di Lorenzo Giovane per lui un ritorno dopo lo splendido campionato di due stagioni fa culminato con la salvezza ai playout.