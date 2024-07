Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione e da Francesco Vitale in studio torna a parte di incubo di un collasso informatico globale sotto sfondo del Crash uno dei più gravi e diffusi mai registrati Chi ha investito nelleore i sistemi digitali di mezzo mondo andando in tilt quartiere aspetti Vitali dell’ esistenza collettiva dal traffico aereo e mercati dei treni alle banche dei media da alcuni servizi medici di vari paesi in giro per i vari continenti ministro di Stato palestinese per gli affari esteri ed è finito quello di ieri un grande giorno per la Palestina dopo che la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite ha dichiarato illegale L’occupazione decennale di Israele presidente palestinese ha dichiarato la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia come un Trionfo della giustizia La sentenza Chi era Israele dice stare l’occupazione pure ...