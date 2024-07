Traffico Roma del 20-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delTutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viene a città Lina nessuna segnalazione del chiamo quindi nessun impedimento su raccordo e consolari la circolazione è indicata comunque in aumento in direzione del Litorale quindi su Aurelia Pontine Cristoforo Colombo nell’estrema periferia sud da registrare un incidente sulla via Ardeatina tra via della Falcognana e via di Porta medaglia al momento non ci sono disagi raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso di partenze quella di oggi per molti vacanzieri dalle 8 Fermi mezzi pesanti su un intera rete via Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop si protrarrà sino alle 16 trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è ...