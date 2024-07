Stupro a Rimini | turista denuncia la violenza due in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Due lavoratori stagionali sono stati fermati dai carabinieri con l’infamante accusa di avere stuprato unasvizzera. I due sono ora inin attesa di ulteriori indagini. Secondo quanto ricostruito, lasarebbe avvenuta lunedì scorso, 15 luglio. I due avrebbero incrociato la giovanementre, in stato confusionale, si trovava in strada, stesa a terra su un marciapiede. La donna sarebbe quindi stata condotta dai due in una camera d'albergo, spogliata e messa sotto la doccia. Secondo le ipotesi dei carabinieri i due uomini prima di chiamare il 118 avrebbero abusato sessualmente della ragazza. La giovane, in vacanza in Riviera con il fidanzato, non avrebbe ricordato l'accaduto perché sotto l'effetto di droga, farmaci e alcol. In pronto soccorso è stata sottoposta ai test clinici richiesti da simili circostanze.