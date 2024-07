Napoli-Mantova ancora fuori Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Tra qualche minuto, alle 18.00, ilaffronterà ildi Possanzini presso il campo di Carciato. Per la seconda amichevole la squadra di Antonio Conte terrà. Conte ha dichiarato nel corso della presentazione in piazza a Dimaro che non è possibile aspettarsi unbrillante. I calciatori stanno davvero faticando ed i carichi di lavoro sono notevoli. Di fronte una squadra che ha vinto la Serie C giocando un bel calcio e che sarà una prima avversaria probante per gli azzurri., le formazioni ufficiali Sono ufficiali le formazioni di Napol-, seconda amichevole estiva della banda di Antonio Conte. Al centro dell’attacco spazio a Cheddira e non a Simeone;non è neanche in panchina. Cambi anche a centrocampo: gioca Iaccarino con Anguissa, out Cajuste. In difesa chance per Natan con Rafa Marin e Rrahmani.