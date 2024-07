Milan ufficiale il rinnovo di Camarda | contratto da professionista fino al 2027

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ora è anche: Francescoha firmato il suo primodacon il. L’attaccante, classe 2008, si è legato al club rossoneroale giocherà nella prossima stagione colFuturo, la squadra B rossonera impegnata in Serie C. Questa la nota: “Francesco, nato ao il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all’età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15. Ha disputato l’ultima annata con l’U19, collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia.