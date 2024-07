Meloni tratta sui commissari E Tajani mette i paletti all' Ursula-bis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Un conto è la maggioranza in Italia, un conto quella in Europa. È questa, in sintesi, la spiegazione che i tre partiti di governo hanno dato per motivare la «spaccatura» andata in scena durante la rielezione divon der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Matteo Salvini rivendica il no della Lega definendo l'bis come «uno schiaffo alla democrazia, un grande accordo di potere, di posti, di prebende, fondato sugli interessi economici». Il capo delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo Carlo Fidanza ha spiegato come il voto contrario dei conservatori di Ecr «è coerente con la posizione di Giorgiaal Consiglio europeo del 27 giugno» ed è giustificato «dal discorso vicino alle istanze della sinistra pronunciato in Parlamento (da von der Leyen, ndr.)».