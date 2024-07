LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 10 corridori in testa alla corsa La Soudal-Quick Step guida il gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.31 Powless è scivolato a 2? 25?. 16.29 Il ritardo delmaglia giè di 4?. Andatura sostenuta da parte di Gianni Moscon 16.27 Poco prima dell’inizio della salita del Col de la Colmiane (7.5 km al 7.1%) è posto il traguardo volante di Saint Martin Vesubie. 16.24 Dopo un momento di indecisione torna davanti la formazione di Patrick Lefevere. Il distacco delmaglia giè di 4? 25?. 16.23 Una volta terminata la discesa si sono spostati gli uomini della, che ha fatto quest’azione per mantenere Evenepoel in sicurezza. 16.21 Ed infatti perde molto Powless. L’americano ha già 1? 15? di distacco. 16.18 Powless ha 35? di distacco ddella