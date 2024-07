La mostra d’arte povera di Pistoletto | Così riportiamo qui la creatività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Tra la terra e il mare della riviera, tra lo sfrecciare dei treni e il frinire infinito delle cicale: è in questo ambiente, vivo e cangiante, che è stata inaugurata la prestigiosadi Michelangeloe Mary Zygouri in Palazzina Azzurra. ‘Sub rosa – Il segreto di Venere’, rimarrà fruibile fino al 29 settembre, grazie alla promozione dell’associazione Endeca Agitarore Culturale, in partenariato con la Fondazione Plart presieduta dalla visionaria Maria Pia Incutti. Il maestro dell’arteapproda sul litorale piceno anche grazie all’opera della curatrice, l’instancabile Rosalba Rossi, che ieri sera alle 19 ha illustrato ai numerosi presenti uno spazio – e un tempo – difficilmente replicabile nello scenario culturale nazionale. A patrocinare l’evento culturale sono stati anche il comune di San Benedetto e la FondazioneCittadellarte.